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Шахматистка Костенюк: так и не услышала ответа на мой вопрос — почему нас лишили флага?

Шахматистка Костенюк не верит, что россиян лишают флага из-за национальности

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская шахматистка Александра Костенюк в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко заявила, что не понимает, почему российских шахматистов лишили флага.

«Было неприятно даже не за себя, а за страну, потому что я так и не услышала ответа на мой вопрос — почему нас лишили флага? Не потому же, что мы русские, да? Иногда такие ответы звучали, но, наверное, причина в чем-то другом.

В 1996 году я выступала на ЧМ, у соперницы упал флаг, позиция ничейная, но я выиграла. Она расплакалась, убежала, а потом подала апелляцию, и ей присудили ничью. Мне говорили: «Это потому, что мы русские». Надо, наверное, как-то менять к жизни подход. Потому что на любые проблемы у нас будет ответ — это потому, что мы русские. А я во всеобщий заговор против России не верю», — сказала Костенюк.

Костенюк получила национальное швейцарское гражданство благодаря первому браку, ее мужем был швейцарец. Несмотря на это, она продолжала выступать за сборную России, но из-за санкций со стороны ФИДЕ в отношении российских шахматистов она была вынуждена участвовать в соревнованиях под флагом международной федерации.

В СМИ сообщалось, что выступать за Швейцарию Костенюк сможет только с 1 января 2024 года. Сама спортсменка признавалась, что не хочет разрывать связи с Россией. По ее словам, Россия — это ее корни, которые она не может вычеркнуть из своей жизни.

Ранее шахматист Ян Непомнящий объяснил, почему не хочет играть за сборную России.

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