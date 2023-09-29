Ветеран ЦСКА: Марио Фернандес никакой, это показушник, от него толку нет

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что защитник «Зенита» Марио Фернандес не сыграет в матче с «Оренбургом». Слова Пономарева передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мы видим, что если поставить Марио, оборона рассыпается. Он никакой. Это показушник, как и все южане, а толку от него нет. Да, он может забить мяч, но это не показатель. Надо играть в обороне. А он там делает, что хочет. Думаю, Семак его не поставит на эту встречу», — сказал Пономарев.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.

В очной игре между ЦСКА и «Зенитом» 3 сентября Фернандес отметился забегом через все поле во время празднования гола в ворота москвичей.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему его не интересует судьба Марио Фернандеса.