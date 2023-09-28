Футболист «Спартака» рассказал, зачем россиянам надо уезжать в Европу

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поддержал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что российским игрокам надо уезжать в Европу, передает Sport24.

«Мы же хотим, чтобы наши футболисты были лучшими в мире. Поэтому нужно ехать. Лучшие в мире чемпионаты где? В Европе», — сказал Умяров.

Футболист отметил, что прогрессировать можно и в России, но посоветовал посмотреть на то, какие клубы доминируют в Европе последние 30-40 лет.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии: Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.

Ранее легенда ЦСКА назвал Карпина грубым словом.