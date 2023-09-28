Тренер медийного клуба «Титан» назвал матч «2Drots» с «Химками» небывалым событием

Главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что с нетерпением ждет матч четвертого раунда Пути регионов Кубка России, в котором «2Drots» встретится с подмосковными «Химками», играющими в Первой лиги чемпионата страны.

«На самом деле с нетерпением жду этот матч. Очень серьезная проверка команды на уровне команд ФНЛ. Такого еще не было в медийном футболе. Безусловно, сейчас «2Drots» — флагман, который несет это знамя на просторах профессиональных соревнований. И амбиции у самой команды растут с каждым матчем. Тут очень интересно взглянуть, как стилистически будут действовать соперники в самом матче», — рассказал Курбанов.

«2Drots» уже второй год подряд играет по приглашению Российского футбольного союза в Кубке страны и стал первым медийным клубом, который успешно прошел три раунда в турнире и добрался до матча с командой Первого дивизиона. Чтобы выйти в Кубке страны на команду Российской премьер-лиги, «самураям» теперь необходимо одержать еще две победы.

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