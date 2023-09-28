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Российский тренер назвал, при каких условиях РФС можно переходить в Азию

Тренер Гаджиев: перейти в Азию можно, если сразу допустят до всех соревнований

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Заслуженный отечественный тренер Гаджи Гаджиев, работавший со многими клубами Премьер-лиги, а теперь являющийся президентом выступающего в первом дивизионе махачкалинского «Динамо», прокомментировал для «Газеты.Ru» ситуацию с возможным переходом Российского футбольного союза в Азию. Специалист считает, что делать это можно только в том случае, если России гарантируют мгновенное включение в международные турниры.

«Аналогичных ситуаций в прошлом не было, зацепиться не за что. Если бы были прецеденты, можно было бы сказать, что мы решим вот так, потому что так правильно. А сейчас для нас все новое, неизведанное. Переходить в Азию можно и нужно будет, если у нас будет сразу прямой доступ ко всем официальным соревнованиям. В этом случае мы сможем стать участниками чемпионата мира и сыграть там в том числе со всеми странами, кто не хочет с нами сейчас играть в Европе», — подчеркнул Гаджиев.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил юношеские сборные России (U-17) среди мужчин и женщин до отборочных турниров к чемпионату Европы-2024, разрешив им играть без использования национальных флагов и гимна. Это решение вызвало негативную реакцию у ряда стран. Семь из них уже объявили о бойкоте любых матчей с участием российских команд.

Ранее экс-президент «Локомотива» назвал унижением условия допуска российских команд U-17.

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