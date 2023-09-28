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В World Aquatics намерены наказать российских пловцов за общение со СМИ

World Aquatics пригрозила российским пловцам дисквалификацией за общение со СМИ

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Unsplash

В Международной федерации плавания (World Aquatics) не хотят общения российских и белорусских пловцов со СМИ во время соревнований. Об этом представитель организации заявил ТАСС.

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта, и санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», — заявили в организации.

Первым после отстранения международным стартом для российских и белорусских пловцов, прыгунов в воду и синхронистов должен стать чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре, который пройдет в феврале 2024 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Мария Захарова обвинила Международную федерацию плавания в сегрегации по национальному признаку.

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