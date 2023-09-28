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Фигуристка Медведева рассказала об отношениях со своим молодым человеком

Фигуристка Медведева призналась, что парень носит ее на руках

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jmedvedevaj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на своем YouTube-канале рассказала, что в первое время искала подвох в своем парне Дмитрие Чигиреве.

«У меня сейчас молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо, ты себе не представляешь. В прямом смысле, это так классно, когда тебя берут на ручки и несут куда-то.

И тут появляется мой молодой человек, который: «Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты». И я такая: «Ага, давай...» — сказала Медведева.

Впервые Медведеву заметили рядом с фигуристом Дмитрием Чигиревым в начале 2023 года. Позже в своих соцсетях девушка стала выкладывать фото и видео с совместного отдыха. Чигирев младше Медведевой на один год.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Спортсменка официально не объявляла о завершении профессиональной карьеры.

Ранее блогер Милохин ответил на вопрос, была ли любовь с фигуристкой Медведевой.

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