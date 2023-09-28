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Канчельскис о позиции Швеции по допуску сборной России: им нужно показать, какие они крутые

Экс-футболист Канчельскис: Швеция допустит Россию до ЧЕ-2024, если надавит УЕФА

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал Ассоциацию футбола Швеции, которая заявила, что не допустит женскую сборную России до 17 лет к участию в финальной части чемпионата Европы. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Еcли ФИФА примет закон, что наши команды могут принимать учаcтие, то какие могут быть бойкоты, думаю, вcе будет нормально. Cейчаc Швеции нужно показать cебя, какие они крутые. Еcть ФИФА, которая выноcит вердикт, cкажут и будут принимать [турнир]. От Швеции не завиcит, еcли cкажут — проведут», — сказал экс-футболист.

26 сентября исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с обращением к руководству организации с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские национальные команды U‑17 (как девушек, так и юношей).

В сообщении УЕФА отмечалось, что все матчи российских команд должны проводиться без гимна, флага, национальной игровой формы и за рубежом.

Женский Евро (до 17 лет) пройдет в Швеции с 5 по 18 мая 2024 года.

Ранее экс-капитан сборной России заявил, что не представляет игру без флага и гимна.

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