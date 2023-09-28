Экс-форвард «Спартака» назвал нового короля РПЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «Спорт-Экспрессу» отреагировал на то, что форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун побил его рекорд, став автором самого быстрого гола в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Да вы шутите! Серьезно? Олусегун теперь новый король РПЛ, ха-ха! Круто!» — заявил Эменике.

В октябре 2022 года Олусегун отличился на девятой секунде матча с «Ростовом» и стал автором самого быстрого гола в истории РПЛ. Форвард «быков» побил рекорд Эменике — 21 июля 2012 года нигериец отправил мяч в ворота владикавказской «Алании» на 10-й секунде.

В составе «Спартака» Эменике провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал восемь результативных передач. С красно-белыми африканец стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2011/12.

Олусегун сыграл за «Краснодар» в 51 матче во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее издание «Евро-Футбол.Ру» сообщило, что «Спартак» вынуждает капитана пойти на понижение зарплаты.