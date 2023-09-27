Марио Фернандес рассказал, чем Семак отличается от других тренеров

Футболист петербургского «Зенита» Марио Фернандес назвал тренера клуба Сергея Семака одним из величайших тренеров в истории России, передает Sport24.

«Это один из величайших тренеров в истории России. Победитель. Семак очень спокойный человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру», — сказал Фернандес.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с клубом он стал пятикратным чемпионом России.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.

Ранее экс-футболист ЦСКА отреагировал на переход Марио Фернандеса в «Зенит».