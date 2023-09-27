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Защитник «Зенита» Фернандес сравнил российского игрока с Малкомом

Защитник «Зенита» Фернандес назвал игрока «Монако» Головина русским Малкомом

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес заявил, что футболиста французского «Монако» Александра Головина можно назвать русским Малкомом, передает Sport24.

«Кого можно назвать русским Малкомом? Наверное, это Саша Головин. Я наблюдал за с ним с его самых ранних лет. Видел весь его путь в ЦСКА, играл с ним в сборной. Он сейчас по уровню немного, но выше остальных», — сказал Фернандес.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции шесть матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после шести туров занимает второе место, набрав 11 очков.

17 сентября «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 2:2. Монегаски упустили победу на последней добавленной минуте. Головин стал автором первого забитого мяча «Монако» в этом матче. Россиянин провел часть матча с капитанской повязкой.

Ранее сообщалось, что Головин пропустит следующий матч чемпионата Франции.

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Футбол. Чемпионат России
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