Канадская фигуристка объяснила, почему подозревает российских фигуристов в применении допинга

Бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель заявила на YouTube-канале The Skating Lesson, что подозревает российских фигуристов в употреблении допинга.

Дюамель рассказала, что знает некоторых фигуристов, которые тренировались в России, но потом вернулись.

«Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество, похожее на смолу. Они даже не знают, что это было», — сказала Дюамель.

Также Дюамель показалось странным, что российская пара Федор Климов/Ксения Столбова после Олимпиады в Сочи в перерыве после шестиминутной разминки шли со своим врачом в раздевалку.

«Мы тоже ездили со спортивным врачом, но не горели желанием общаться с ним, если только у нас действительно не было проблем», — добавила она.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее украинские фигуристы отказались поздравлять пару из Грузии с победой на Гран-при.