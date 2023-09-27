Экс-тренер сборной России объяснил, что будет делать УЕФА в случае бойкота против России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российским сборным в возрасте до 17 лет не стоит опасаться потенциального бойкота со стороны других международных федераций после решения УЕФА о их допуске на международные турниры.

«Если такое решение принято, то футбольные власти, думаю, заставят подчиниться ему все региональные федерации. Так что это хорошее, справедливое и очень нужное решение для нашего футбола. Я не могу говорить за руководителей футбола, но мне видится, что просто так, на ровном месте, чиновники УЕФА не вернули бы наши юниорские сборные. Как бы там ни было, думаю, они продумывали эту ситуацию [с возможным бойкотом], досконально продумывали, поэтому в любом случае мы будем в выигрыше», — заявил Игнатьев.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что в УЕФА хотят возвращения России.