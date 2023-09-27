В Швеции отреагировали на допуск российских футболистов к международным матчам

Журналист Aftonbladet Микаэль Вагнер заявил, что не может представить того, что шведская сборная проведет матч с юношеской сборной России. Его слова передает «РБ Спорт».

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

«Провести такой матч будет экстремально сложно. Российская команда приезжает играть в Швецию… Я такое представить не могу. Их камнями закидают? Нет, конечно. Я не думаю, что кто-то может кидать камни. Полагаю, на Шведский футбольный союз будет оказываться настолько мощное давление до игры, что никакого матча не состоится, Союз просто не захочет проведения такой встречи и заявит об этом УЕФА», — сказал журналист.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее Латвия объявила о бойкоте матчей со сборной России.