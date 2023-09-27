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Гаджиев рассказал, как повлияет решение УЕФА на молодых футболистов из России

Тренер Гаджиев: решение УЕФА – подспорье для молодых игроков

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, работавший с различными клубами Российской премьер-лиги, а теперь являющийся президентом махачкалинского «Анжи», прокомментировал для «Газеты.Ru» решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить мужскую и женскую сборные России до 17 лет до отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Специалист считает, что это очень поможет молодым футболистам.

«Конечно это подспорье. Понятно дело, что без соревнований высокого уровня сложнее достигнуть своего максимального результата. Помимо тренировок обязательно должны быть хорошие соревнования, чтобы вырасти в квалифицированного футболиста», — сказал Гаджиев.

Исполком УЕФА частично снял санкции с юношеских сборных России, но при этом они будут выступать без своих национальных флага и гимна, а все домашние матчи проведут только на нейтральных полях. Кроме того, взрослые и молодежные сборные России не смогут вернуться к международным соревнованиям до окончания конфликта на Украине.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что специальная военная операция на Украине раскрыла россиянам глаза на отношение западных стран к России.

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