Захарян не попал в заявку на матч с «Валенисей»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не заявлен на матч чемпионата Испании с «Валенсией». Об этом сообщает клубная пресс-служба в Twitter.

Отмечалось, что Захарян вернулся к тренировкам с командой после того, как переболел ковидом. Ожидается, что Арсен сыграет с «Атлетико» 30 сентября.

25 сентября в клубе сообщили, что Захарян заразился коронавирусом. Он пропустил игру против «Хетафе» 24 сентября.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

После шести туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Ранее в «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии здоровья Захаряна.