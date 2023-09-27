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Аршавин оценил решение УЕФА допустить юношескую сборную России до турниров

Аршавин назвал допуск сборной России U-17 до турниров неоднозначным решением

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РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернуть юношескую сборную России на международные соревнования. Его слова передает «Чемпионат».

«Неоднозначное решение со стороны УЕФА по отношению к нам. Если сборная России U17 куда-то отбирается, что им делать через год? Получается, что они не смогут сыграть полностью турнир. Какой смысл тогда где-то играть? Также поставили требования выступать без гимна и нанесений на футболках. А если они завтра скажут еще без формы играть вообще? С этим тоже непонятно», — сказал Аршавин.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее тренер сборной России Николай Писарев оценил решение УЕФА допустить юношеские сборные до турниров.

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