Российский вратарь рассказал, что получал зарплату десятирублевыми купюрами

Российский голкипер московской «Родины» Алексей Городовой заявил, что во время выступления за ставропольское «Динамо» ему задерживали зарплату. Слова Городовоого передает Sport24.

«Зарплата была три тысячи! Это к концу года подняли до девяти. Но какая разница, если все равно не выплачивали. Привезли зарплату в пакетах пачки десятирублевых купюр! Нам выдавали длинные спортивные куртки, ниже колена. И я распихиваю во все карманы эти десятирублевки! Выдали то ли за два, то ли за три месяца», — сказал Городовой.

В текущем сезоне Первой лиги 30-летний голкипер провел за «Родину» девять матчей, в которых пропустил 13 мячей (две игры — на ноль). Контракт Городового с «Родиной» рассчитан до лета 2026 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Городового составляет €400 тыс.

Ранее городовой рассказал о своей зарплате в воронежском «Факеле».