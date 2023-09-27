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Российский вратарь рассказал, что получал зарплату десятирублевыми купюрами

Голкипер Городовой рассказал, что получал зарплату десятирублевыми купюрами

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский голкипер московской «Родины» Алексей Городовой заявил, что во время выступления за ставропольское «Динамо» ему задерживали зарплату. Слова Городовоого передает Sport24.

«Зарплата была три тысячи! Это к концу года подняли до девяти. Но какая разница, если все равно не выплачивали. Привезли зарплату в пакетах пачки десятирублевых купюр! Нам выдавали длинные спортивные куртки, ниже колена. И я распихиваю во все карманы эти десятирублевки! Выдали то ли за два, то ли за три месяца», — сказал Городовой.

В текущем сезоне Первой лиги 30-летний голкипер провел за «Родину» девять матчей, в которых пропустил 13 мячей (две игры — на ноль). Контракт Городового с «Родиной» рассчитан до лета 2026 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Городового составляет €400 тыс.

Ранее городовой рассказал о своей зарплате в воронежском «Факеле».

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