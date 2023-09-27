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Экс-игрок «Спартака» оценил реакцию Семака на слова Дзюбы

Экс-игрок «Спартака» Мор назвал Дзюбу капризным ребенком

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что предсказал выходку нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после игры с «Зенитом». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Еще до игры я сказал, что, если «Зенит» победит, мы от Артема ничего не услышим и мы его не увидим. Если «Локомотив» очки отберет, то на этом фоне Дзюба должен будет как-то себя проявить и что-то сделать. Так оно и произошло. Он как капризный ребенок, который хотел всем что-то показать на фоне победы команды. Это примерно одно и то же, что фраза «тренеришка» про Эмери. Все в духе Артема. Семак на это никак не реагирует и правильно делает», — сказал Мор.

После матча «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?». В предыдущем матче команды игрок не заметил тренера, протянувшего ему руку.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Летом 2022 года он перешел в турецкую «Адану Демирспор».

С середины прошлого сезона Дзюба защищает цвета «Локомотива».

Ранее агент заявил, что Дзюба своими словами о Семаке опустил себя ниже, чем в истории с видео.

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