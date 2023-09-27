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Николич о работе в «Локомотиве»: мне хотелось быть тренером, а не продавцом

Экс-тренер «Локомотива» Николич рассказал о разногласиях с руководством клуба

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РИА Новости

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич признался, что после прихода в московскую команду его договоренности о векторе развития клуба были нарушены. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Едва ударили по рукам, появился новый проект. Не продлили контракт с Чорлукой, ушел Крыховяк. Привели других игроков. Нужен симбиоз молодости и опыта — только так можно добиться результата. А если цель — продавать футболистов, это не для меня. Есть миллион специалистов, которые готовы на это. Но не я. Так руководству и говорил. Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом», — сказал Николич.

Сербский специалист работал в «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне 2020/21.

После ухода Николича клуб сменил шесть тренеров. С ноября 2022 года команду возглавляет Михаил Галактионов. В прошлом сезоне ему удалось уберечь «железнодорожников» от вылета.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 15 очков, занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил, что у Дзюбы две личности.

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