Вяльбе посоветовала трансперсонам идти в фигурное катание и гимнастику

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о новых принципах Международного олимпийского комитета (МОК), касающихся участия трансперсон в турнирах. Ее слова передает РИА Новости.

«Очень надеюсь, что трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть мужчины переделанные идут в фигурное катание, чтобы там над ними люди поиздевались. В художественную гимнастику.

А вообще, я бы предложила сейчас величайшему спортсмену и огромному руководителю всего спортивного движения Томасу Баху срочно открыть новый Международный олимпийский комитет и назвать его гендерным-перегендерным, уж не знаю как», — сказала Вяльбе.

По заявлениям МОК, каждый спортсмен сможет участвовать в соревнованиях, независимо от трансгендерной идентичности или половых различий. Уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества.

МОК считает, что нельзя заставлять спортсменов проходить обследования для определения физического пола.

Ранее сообщалось, что трансперсоны не смогут участвовать в женских турнирах по гребле в Великобритании.