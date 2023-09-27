Глава РПЛ выбрал самого медийного игрока лиги

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев признался, что выбрал бы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу самым медийным игроком лиги. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Но если бы спросили меня, голосовал бы за Дзюбу. В тот момент, когда проходило голосование, Артем был самым медийным футболистом, это очевидно. Могу обсудить отличного нападающего и хочу, чтобы он давал больше поводов именно в этом плане. Что касается признания медийности, то возвращение Дзюбы в весеннем этапе прошлого чемпионата получилось ярким с футбольной точки зрения», — сказал Алаев.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. В разгар чемпионата стороны продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба несколько раз попадал в скандал с различными журналистами. Сначала он оскорбил корреспондента Виталия Бородина, после чего получил двухматчевую дисквалификацию условно и штраф в размере 50 тыс. рублей. Затем Дзюба выложил в своих соцсетях фрагмент трансляции и обратился к комментатору Михаилу Моссаковскому, который назвал гол его команды вымученным: «Иди ты знаешь куда? Вымучил...», добавив при этом нецензурную брань.

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил, что у Дзюбы две личности.