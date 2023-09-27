В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии здоровья Захаряна

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна. Слова представителя клуба приводит «Спорт-Экспресс».

«Арсен сегодня работал с командой, но завтра он не поедет на матч с «Валенсией». Мы надеемся, что он будет готов к субботней встрече против «Атлетика» из Бильбао», — заявили в клубе.

25 сентября в клубе сообщили, что Захарян заразился коронавирусом. Он пропустил игру против «Хетафе» 24 сентября.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

После шести туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Ранее легенда ЦСКА призвал Захаряна как можно быстрее выучить испанский язык.