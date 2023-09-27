Экс-президент «Локомотива» считает, что у Дзюбы две личности

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о своей отрицательной реакции на последние слова нападающего Артема Дзюбы в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это Дзюба же. Знаете, Дзюба-футболист и Дзюба-человек — это разное. Футболист он очень нужный для «Локомотива», он сильный и квалифицированный. Что касается его поведения, я думаю, руководителям клуба нужно разговаривать и беседовать с ним, потому что иногда он такие фортели выкидывает, которые мне, например, не нравятся. Эта ситуация не делает чести Дзюбе», — сказал Наумов.

После матча «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?».

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Летом 2022 года он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне форвард провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, забив два мяча.

Ранее футбольный агент осудил Дзюбу за слова о тренере «Зенита» Семаке.