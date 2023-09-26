Захарова о бойкоте Англии: у британских русофобов давно синдром исключительности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «Спорт-Экспрессу» раскритиковала Английскую футбольную ассоциацию за бойкот соревнований с участием российских юношеских команд.

«У британских русофобов давно синдром исключительности — на этот раз они исключили себя из честного состязания», — заявила Захарова.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в УЕФА заявили, что не вернут взрослые сборные России до окончания спецоперации.