Бывший футболист «Спартака» высказался об успешности летних трансферов команды

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» отметил качество состава «Спартака», который после летних трансферов обладает большой глубиной на скамейке запасных, а главный тренер команды Гильермо Абаскаль имеет выбор при определении стартового состава.

«Спартак» сейчас очень хорошо укрепился, на каждой позиции есть замены, и тренер сейчас думает, кого выпускать. Либо это Зиньковский, либо там Джикия сейчас сидит, а вот Пруцев вышел. Тот же Медина есть. Видно, что ребята прогрессируют и есть резерв. Любого футболиста можно убрать. Выбор богатый, хорошая конкуренция», — считает Деменко.

«Спартак» начал сезон с пяти побед подряд в чемпионате и Кубке России, однако затем попал в полосу неудач, потерпев несколько поражений и сыграв вничью с «Ахматом» из Грозного. Тем не менее красно-белые выиграли два последних матча в Российской премьер-лиги у «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0) и занимают четвертое место в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее тренер «Зенита» подал в суд на Украинскую ассоциацию футбола.