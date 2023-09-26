Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист «Спартака» высказался об успешности летних трансферов команды

Экс-футболист Деменко: «Спартак» очень хорошо укрепился летом

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» отметил качество состава «Спартака», который после летних трансферов обладает большой глубиной на скамейке запасных, а главный тренер команды Гильермо Абаскаль имеет выбор при определении стартового состава.

«Спартак» сейчас очень хорошо укрепился, на каждой позиции есть замены, и тренер сейчас думает, кого выпускать. Либо это Зиньковский, либо там Джикия сейчас сидит, а вот Пруцев вышел. Тот же Медина есть. Видно, что ребята прогрессируют и есть резерв. Любого футболиста можно убрать. Выбор богатый, хорошая конкуренция», — считает Деменко.

«Спартак» начал сезон с пяти побед подряд в чемпионате и Кубке России, однако затем попал в полосу неудач, потерпев несколько поражений и сыграв вничью с «Ахматом» из Грозного. Тем не менее красно-белые выиграли два последних матча в Российской премьер-лиги у «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0) и занимают четвертое место в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее тренер «Зенита» подал в суд на Украинскую ассоциацию футбола.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях