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Шалимов о словах Дзюбы про Семака: Артем взрослый мужик и ведет себя, как считает нужным

Тренер Шалимов заступился за футболиста Дзюбу в конфликте с Семаком

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Павел Лисицын/РИА Новости

Известный тренер Игорь Шалимов поделился мнением о скандальных словах нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы о наставнике «Зенита» Сергее Семаке. Его слова передает «Матч ТВ».

Дзюба после матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.

«Это Дзюба. Он уже взрослый мужик и ведет себя так, как считает нужным. Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно. Вопрос в том, специально он делает это или нет»,— сказал Шалимов.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее актер Никита Джигурда оправдал слова Дзюбы о Семаке.

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