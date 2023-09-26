Шалимов о словах Дзюбы про Семака: Артем взрослый мужик и ведет себя, как считает нужным

Известный тренер Игорь Шалимов поделился мнением о скандальных словах нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы о наставнике «Зенита» Сергее Семаке. Его слова передает «Матч ТВ».

Дзюба после матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.

«Это Дзюба. Он уже взрослый мужик и ведет себя так, как считает нужным. Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно. Вопрос в том, специально он делает это или нет»,— сказал Шалимов.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее актер Никита Джигурда оправдал слова Дзюбы о Семаке.