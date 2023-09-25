РУСАДА обвинило американского фигуриста в нарушении антидопинговых правил

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ответили на заявление американского фигуриста Винсента Чжоу о якобы многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны россиян. Заявление пресс-службы приводит РИА Новости.

«Сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами или их окружением является самостоятельным нарушением правил. Лица, которые обладают знаниями по поводу приема запрещенных субстанций и не сообщают своевременно об этом антидопинговым организациям, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил (то есть соучастие).

Громогласные заявления для прессы, неподкрепленные никакими доказательствами, не способствуют эффективному установлению фактов и наказанию виновных», — говорится в заявлении РУСАДА.

25 сентября Винсент Джоу выступил с заявлением насчет расследования дела россиянки Камилы Валиевой. По его мнению, среди российских фигуристов широко распространен допинг.

Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Российская спортсменка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. Решение будут принимать трое арбитров: француз Матьё Мезоннёв, американец Джеффри Мишкин и Джеймс Дрейк из Великобритании.

Во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине разгорелся допинговый скандал вокруг Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

Ранее Жулин назвал Джоу сволочью из-за слов о допинге у россиян.