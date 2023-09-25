Экс-футболист сборной Украины госпитализирован из-за алкоголя

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за проблем с алкоголем. О госпитализации в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил его экс-партнер по национальной команде Александр Алиев.

«Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются», — рассказал Алиев.

Милевский завершил карьеру в сентябре 2021 года. Последним клубом форварда был «Минай», в составе которого он провел 10 поединков, но не отметился результативными действиями. Также он известен по выступлениям за брестское «Динамо», хорватский «Хайдук», турецкий «Газиантепспор», румынскую «Конкордию», венгерскую «Кишварду».

Милевский выступал в России, где в сезоне-2016/17 Футбольной национальной лиги (ныне — Первая лига) защищал цвета «Тосно». В составе сборной Украины он провел 50 матчей, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

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