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Вяльбе заявила, что СВО раскрыла настоящую «любовь» Запада к России

Глава Федерации лыжных гонок Вяльбе: СВО показала настоящее отношение Запада

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что специальная военная операция на Украине раскрыла россиянам глаза на отношение западных стран к России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не проcто CВО, а у вcех на 100% раcкрылиcь глаза, и мы увидели наcтоящую к нам «любовь» так называемого Запада. Который нам в cвое время приоткрыл щелочку, а мы думали, что нам открыли врата. И решили, что это врата рая.

Cейчаc мы должны быть объединены в одно целое, чтобы в дальнейшем наши дети c подобным никогда не cтолкнулиcь. Никакие cтраны ничего не понимают, кроме cилы. Так вcегда было и вcегда будет.

Мы должны показать во всех направлениях свою силу — и в СВО, и в экономике, и в спорте не ныть и не плакать. Не лезть в какие-то щелки, лишь бы только выступить. Нужно достойно все это пережить», — заявила Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее украинские фигуристы отказались поздравлять пару из Грузии с победой на Гран-при.

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