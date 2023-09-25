Mash: Промес предлагал сотрудникам полиции взятку

Telegram-канал Mash опубликовал видео скандала нидерландского футболиста Квинси Промеса в одном из отделов полиции Москвы.

На записи спортсмен эмоционально разговаривает и жестикулирует. По информации Telegram-канала, Промес на видео «истерит, предлагает сотрудникам взятку и умоляет отпустить его друзей».

Отмечается, что после того, как друзья футболиста написали объяснительную, правоохранители отпустили всех по домам.

25 сентября Mash сообщил, что Промес приехал в отдел полиции, куда попали его друзья с подозрением на наркотические опьянение. Пытаясь добиться их освобождения, Промес возмущался, предъявлял претензии полицейским и громко скандалил».

В июне Королевский суд Нидерландов вынес в Амстердаме приговор в отношении Промеса. 31-летний нападающий получил полтора года реального тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата во время семейной вечеринки несколько лет назад.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 1 октября.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что стадион «Спартака» переименуют.