В «Зените» перестали платить премиальные в долларах

С сезона-2023/24 футболисты петербургского «Зенита» получают премиальные за победу в рублях, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, до нынешнего сезона за победу над ЦСКА, «Локомотивом» и «Динамо» игроки сине-бело-голубых получали по $25 тыс., а за победу над «Спартаком» — $50 тыс. Теперь же за успешный результат против ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» футболисты получают по 2 млн рублей. Также этой суммой игроки будут премироваться за победу над «Краснодаром», до сезона-2023/24 практики выплаты подобных бонусов не было. Положительный результат в матчах против столичного «Спартака» теперь оплачивается в размере 5 млн рублей.

Матч «Зенит» — «Локомотив», который прошел 24 сентября, завершился победой гостей со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

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