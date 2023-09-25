Сеть пиццерий высмеяла «Челси»

Британская сеть доставок пиццы высмеяла в соцсетях низкую результативность лондонского «Челси».



После поражения в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против бирмингемской «Астон Виллы» аккаунт службы доставки в Twitter под постом лондонцев опубликовал следующее сообщение: «Мы доставили примерно 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз».

Свой последний мяч футболисты «Челси» забили 30 августа в домашнем матче Кубка лиги против «Уимблдона», который завершился со счетом 2:1 в пользу команды под руководством Маурисио Почеттино.



В нынешнем сезона чемпионата Англии «Челси» после шести туров имеет в активе пять очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. Следующую игру «синие» проведут дома в рамках Кубка лиги против «Брайтона». Эта игра состоится 27 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой пожаловался на оскорбления после матча с «Локомотивом».