Защитник «Зенита» пожаловался на оскорбления после матча с «Локомотивом»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой в интервью «Матч ТВ» заявил, что, несмотря на поражение в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива», его команда продолжает оставаться главным фаворитом чемпионата.

По его мнению, класс «Зенита» выше, чем у других клубов.

«Зенит» уже не тот? Громкое заявление. Мы проиграли один матч — нас начинают сразу поливать. А когда выигрываем, никто ничего не говорит. Мы и в этом году по мастерству и классу выше других команд. В прошлом году получалось забивать, искать лазейки. Сейчас с этим есть трудности, но от этого и интереснее», — заявил игрок.

Матч «Зенит» — «Локомотив» завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее московский ЦСКА установил собственный антирекорд.