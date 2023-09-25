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Бывший президент «Локомотива» объяснил, за счет чего клуб обыграл «Зенит»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Зенит» был обыгран благодаря упорству

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что красно-зеленые обыграли петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет упорства, а не мастерства, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Гости победили благодаря своему упорству, а не за счет мастерства. Они больше хотели победить. Скорее всего, игра была ничейная. Но побеждает всегда сильнейший», — сказал Наумов.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает шестое место, набрав 15 очков. «Зенит» идет на третьем месте, имея в активе 17 баллов.

Ранее экс-игрок «Спартака» раскритиковал Артема Дзюбу за игру с «Зенитом».

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