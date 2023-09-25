Быстров обвинил Тикнизяна в провокации во время матча с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров обвинил защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в провокации во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Матч ТВ».

«Тикнизян совершенно не прав, имея желтую карточку, подбежал, толкнул Вендела. Он понял, что получил вторую желтую карточку, пытался других спровоцировать, крышу снесло», — сказал Быстров.

Тикнизян получил вторую желтую карточку в самом конце матча.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает шестое место, набрав 15 очков. «Зенит» идет на третьем месте, имея в активе 17 баллов.

Ранее в «Локомотиве» раскритиковали судейство в матче с «Зенитом».