Наставник «Реала» назвал ответственного за поражение от «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что возьмет на себя ответственность за поражение от мадридского «Атлетико» в матче чемпионата Испании, передает Marca.

«Самое меньшее, что я могу сделать, — принять ответственность. Это поражение может стать нашей возможностью улучшить игру», — сказал Анчелотти.

Встреча завершилась со счетом 1:3. На четвертой минуте счет в матче открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. На 18-й минуте преимущество «матрасников» увеличил форвард Антуан Гризманн. Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос сократил отставание на 35-й минуте. На 46-й минуте Мората оформил дубль и установил окончательный счет.

«Атлетико» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе десять очков. «Реал» замыкает тройку Ла Лиги, заработав 15 баллов. Лидером чемпионата является каталонская «Барселона», набравшая 16 очков.

«Реал» 27 сентября проведет встречу с «Лас-Пальмасом». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в «Реале».