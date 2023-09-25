Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Наставник «Реала» назвал ответственного за поражение от «Атлетико»

Наставник «Реала» Анчелотти: я возьму ответственность за поражение от «Атлетико»

close
100%
GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что возьмет на себя ответственность за поражение от мадридского «Атлетико» в матче чемпионата Испании, передает Marca.

«Самое меньшее, что я могу сделать, — принять ответственность. Это поражение может стать нашей возможностью улучшить игру», — сказал Анчелотти.

Встреча завершилась со счетом 1:3. На четвертой минуте счет в матче открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. На 18-й минуте преимущество «матрасников» увеличил форвард Антуан Гризманн. Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос сократил отставание на 35-й минуте. На 46-й минуте Мората оформил дубль и установил окончательный счет.

«Атлетико» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе десять очков. «Реал» замыкает тройку Ла Лиги, заработав 15 баллов. Лидером чемпионата является каталонская «Барселона», набравшая 16 очков.

«Реал» 27 сентября проведет встречу с «Лас-Пальмасом». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в «Реале».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях