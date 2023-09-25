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Легионер «Спартака»: чувствую себя одним из лучших футболистов команды

Игрок «Спартака» Бонгонда: чувствую себя одним из лучших футболистов команды

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ФК «Спартак»

Футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда признался, что чувствует себя одним из лучших футболистов команды, передает «Спорт-Экспресс».

«Чувствую ли я себя одним из лучших в команде? Чувствую, но завтра все может быстро поменяться», — сказал Бонгонда.

Бонганда стал игроком «Спартака» летом 2023 года. Он провел за красно-белых 11 матчей во всех турнирах, забив пять мячей. Он является лучшим бомбардиром команды.

23 сентября «Спартак» принимал «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и одержал победу со счетом 1:0. Единственным голом в самом начале встречи отметился Тео Бонгонда.

Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Краснодар», который набрал 21 балл. На втором месте идут самарские «Крылья Советов» (18), замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит» (17).

Ранее Бонгонда объяснил, как команда прервала неудачную серию.

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