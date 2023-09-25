Аршавин: Дзюбу сковали в матче с «Зенитом»

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что в матче с сине-бело-голубыми форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу сковали, передает «Матч ТВ».

«Дзюбу сковали. У него был хороший эпизод, но он выбрал неправильное решение, нужно было бить в касание. Во втором тайме он устал. «Зенит» справился с Дзюбой», — сказал Аршавин.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает шестое место, набрав 15 очков. «Зенит» идет на третьем месте, имея в активе 17 баллов.

Ранее в «Локомотиве» раскритиковали судейство в матче с «Зенитом».