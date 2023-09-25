В Госдуме призвали российских спортсменов подождать со сменой гражданства

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев высказался о смене гражданства российскими спортсменами, заявив, что не нужно торопиться с принятием решения, передает «Матч ТВ».

«Лично мне неприятно, когда ребята, как мне кажется, горячатся, торопятся и идут выступать за другую страну. Мне кажется, просто надо потерпеть, подождать. Уверен, скоро все наши спортсмены будут допущены на соревнования по всем видам спорта», — сказал Свищев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли продолжено госфинансирование российского спорта.