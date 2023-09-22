Хоккеист «Калгари» Задоров заявил, что голкипер Федотов остался в ЦСКА после запугиваний

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров в интервью на YouTube-канале «Вдудь» заявил, что голкипер ЦСКА Иван Федотов планировал уехать в «Филадельфию».

«Как я слышал, когда руководство ЦСКА предложило ему контракт, он сказал: «Нет, спасибо, я поеду в НХЛ». Ему сказали: «Нет, ты не поедешь». Он сказал, что поедет. И там один человек обиделся и отправил его в армию.

Почему остался в ЦСКА? Запугали. Ты же знаешь, как это все работает. Запугать любого можно», — сказал Задоров.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. А голкиперу команды Ивану Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года.

1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью.

В текущем розыгрыше КХЛ Федотов, несмотря на запрет, провел пять матчей, пропустив 12 шайб. На игру против «Лады» 21 сентября голкипер не попал в заявку. Армейцы уступили со счетом 1:3.

Ранее в The Athletic назвали международным конфликтом ситуацию с контрактом голкипера Федотова.