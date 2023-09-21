Гол Кокорина не спас «Арис» от поражения в матче со «Спартой» в Лиге Европы

Завершился матч первого тура группового этапа Лиги Европы между пражской «Спартой» и кипрским «Арисом». Встреча, прошедшая на стадионе «Епет Арена» в Праге, закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

На 11-й минуте российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин открыл счет в матче, реализовав 11-метровый удар. В первом тайме «Спарта» сравняла счет и вышла вперед. Дважды отличился полузащитник Ладислав Крейчи. На 67-й минуте преимущество «Спарты» увеличил защитник Мартин Витик. На 90-й минуте форвард «Ариса» Шави Бабика сократил отставание своей команды на один мяч.

В следующем туре «Арис» сыграет с «Рейнджерс» из Глазго. Матч пройдет 5 октября. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени. В этот же день «Спартак» проведет встречу с испанским «Бетисом».

13 сентября «Арис» официально объявил о возвращении из итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также форвард в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи». По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кокорина составляет €1 млн.

Ранее сообщалось, что Кокорин впервые с 2018 года забил в еврокубке.