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Экс-тренер «Спартака» анонсировал возвращение России на международные турниры

Тренер Гладилин заявил, что в скором времени сборная России вернется на турниры

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что ожидает в скором времени полноценное возвращение национальной команды на международный уровень.

По его словам, в недалеком будущем российская сборная вновь сможет показать себя на чемпионатах мира и Европы.

«Мы к этому придем рано или поздно — никуда от этого не деться, ситуация просто сложилась такая, к сожалению. Какие бы силы этому не препятствовали политические, все так или иначе придет на свои места. Все люди хотят общаться и играть в футбол», — заявил Гладилин.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

21 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал матч России и Камеруна, поединок запланирован на 12 октября. В своем последнем матче российская команда сыграла вничью с Катаром (1:1).

Ранее Валерий Гладилин оценил шансы сборной России в игре против Камеруна.

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Футбол. Чемпионат России
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