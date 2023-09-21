«На какую разведку он работает?»: чемпион ОИ Кожевников об игроке «Колорадо» Задорове

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на критику со стороны защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» Никиты Задорова. Слова Кожевникова передает «Чемпионат».

«Задоров просто несет чушь! Где он живет? Льет грязь на наших легенд, говорит, что за меня якобы кто-то пишет. Все знает! Интересно, на какую разведку он работает? Живя в Америке, он откуда-то знает, что я говорю, что пишу, кто у меня берет интервью, кто мне звонит. Пусть играет в хоккей, это у него получается лучше. Просто бред какой-то несет», — сказал Кожевников.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

Ранее Задоров заявил, что над тренером СКА Романом Ротенбергом смеются за спиной.