Президент РФС Дюков оценил шансы сборной России выступить на чемпионате мира — 2026

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы российской национальной команды отобраться на чемпионат мира по футболу 2026 года, которой пройдет в США, Мексике и Канаде. Его слова передает «Чемпионат».

«Потеряны шансы отобраться на ближайший чемпионат мира? Еще нет. На Евро? Какого года, 2024? Вы меня троллите?» – сказал Дюков.

В сентябре национальная команда России под руководством Карпина провела учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграла три контрольных матча: две игры с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и один поединок с Катаром (1:1).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Дюков отреагировал на совет Валерия Карпина футболистам уезжать из РПЛ.