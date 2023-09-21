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В Госдуме заявили, что Россия не должна быть донором WADA

Депутат Свищев заявил, что Россия не должна быть донором WADA

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление Минспорта о намерении прекратить ежегодные выплаты Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Он заявил «Газете.Ru», что согласен с этим, поскольку организация проводит дискриминационную политику в отношении России.

«Я нахожусь во Владимирской области вместе с министром спорта, главами Олимпийского и Паралимпийского комитетов, президентами федераций по видам спорта на форуме, организованном РУСАДА (Российское антидопинговое агентство. — «Газета.Ru»), мы будем обсуждать этот вопрос. На самом деле, давно идут дискуссии, стоит ли действительно платить WADA, если существуют антироссийские настроения — при том, что Россия была одним из крупнейших плательщиков. И мы понимаем, что существующие претензии носят дискриминационный характер по национальному признаку. Какой смысл быть донором этой организации, если она к нам так относится? Это как минимум нечестно по отношению к России», — сказал Свищев.

Взнос в бюджет WADA за прошлый год Россия заплатила в январе 2022 года, за 2021-й — в апреле того же года. Взнос РФ должен составить $1,2 млн. В Минспорта подчеркнули, что данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы. Поясняется, что необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы.

Ранее глава ОКР заявил, что не рассчитывает на справедливое решение в деле Валиевой.

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