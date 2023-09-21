Россиянин из НХЛ рассказал об отношении хоккеистов к происходящему на Украине

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров в интервью на YouTube-канале «Вдудь» признался, что российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) создали чат в соцсетях, чтобы обсудить коллективные высказывания по поводу специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Не помню кто — может быть, я — предложил, что нужно сделать какое-то заявление от всех русских игроков. Все не понимали, в каком мире сейчас находится русский народ и русские игроки НХЛ. У нас началась дискуссия насчет того, какое заявление должно быть, что должно прозвучать.

Мы разошлись на два лагеря. Один — что нужно говорить про эти восемь лет, что нужно, чтобы это было в заявлении. С другой стороны — адекватный лагерь», — сказал Задоров.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

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