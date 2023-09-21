В The Athletic назвали международным конфликтом ситуацию с контрактом голкипера Федотова

Журналист The Athletic Скотт Уилер в своей колонке высказался о ситуации с голкипером московского ЦСКА Иваном Федотовым.

«Самым актуальным моментом в российском хоккее является продолжающийся, теперь уже международный конфликт вокруг вратаря Ивана Федотова, который, несмотря на подписание контракта с «Филадельфией», остается в ЦСКА на год после завершения военной службы. Из-за этого Федотов, ЦСКА и КХЛ теперь находятся под санкциями ИИХФ, а страна, ее главная лига и клуб еще больше отдаляются от остального хоккейного мира в разгар ситуации на Украине», — написал Уилер.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. А голкиперу команды Ивану Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года.

1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью.

В текущем розыгрыше КХЛ Федотов, несмотря на запрет, провел пять матчей, пропустив 12 шайб.

Ранее в IIHF рассказали о скором визите дисциплинарного совета по делу Федотова.