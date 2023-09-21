Олимпийский чемпион назвал чешского экс-вратаря Гашека гаденышем

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что его удивляют высказывания чешского экс-вратаря Доминика Гашека. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Меня удивляют только выcказывания Гашека. Подлец! Гаденыш! Помню, как на турнире в Швейцарии он бегал за нашими игроками. Хотел пообщатьcя, поcидеть c нами за одним cтолом. Затем в «Баффало» и «Детройте» играл c руccкими — ни cпоров, ни конфликтов. К концу карьеры подпиcал контракт cо «Cпартаком». Воcторгалcя Моcквой, руccким менталитетом. Казалоcь — нормальный парень.

И вдруг Гашека переклинило. То ли вышел на тренировку без шлема и шайба попала в лоб, то ли в другом месте по голове настучали. Но на шестом десятке у человека явно «встряхнуло лампочку». Такой бред несет! А может, просто завидует нашим хоккеистам. Они-то в НХЛ на вес золота, а он уже старенький, никому не нужен», — заявил Кожевников.

Гашек выступал в России за московский «Спартак». Этот клуб стал последним в карьере вратаря. Помимо чешских клубов, он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Чикаго Блэкхоукс», «Баффало Сэйбрз», «Детройт Ред Уингз» и «Оттаву Сенаторз».

Гашек не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов в России. Издание Zprávy Aktuálně заявляло, что экс-хоккеист выступит в Европарламенте и потребует отстранить представителей России и Белоруссии от любых стартов.

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