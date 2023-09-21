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В НХЛ предположили, сколько шайб Овечкин забросит в сезоне-2023/24

Журналист Розен считает, что Овечкин забросит более 40 шайб в новом сезоне

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Dan Hamilton/Reuters

Дэн Розен, обозреватель официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сделал прогноз на количество заброшенных шайб российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в новом сезоне.

«Сколько голов будет у Овечкина в новом сезоне? Более 40, если он останется здоровым и сыграет не менее 70 игр. Овечкин не дал нам никаких поводов для сомнения в том, что он сбавит обороты. В воскресенье ему исполнилось 38 лет, но его бросок по-прежнему лучший в НХЛ», — заявил Розен.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. В России он играл за московское «Динамо». В составе сборной России форвард трижды выигрывал чемпионаты мира.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Регулярный сезон-2023/24 НХЛ стартует 11 октября. «Столичные» в первом матче 14 октября сыграют на своей площадке с «Питтсбург Пингвинз».

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